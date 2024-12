Volante do Paysandu usa as redes sociais para anunciar despedida do clube: 'Um até breve...'

O Paysandu se despediu de mais um atleta da temporada de 2024. O volante Netinho deixou o clube e aproveitou o momento para anunciar a saída nas redes sociais. O volante contratado no início da temporada fez 37 partidas pelo Papão, marcou dois gols, estando em campo no Campeonato Paraense, Copa Verde e Série B. O volante deve ir para o Água Santa, que vai disputar o Paulistão em 2025.

Em suas redes sociais, o defensor falou do momento do adeus e agradeceu ao carinho recebido nos meses em que esteve na capital paraense. "Agradeço de todo coração as comissões técnicas com quem trabalhei, do porteiro ao presidente, por terem aberto as portas para mim. Levarei todos com carinho em meu coração. E também não poderia deixar de agradecer a essa torcida linda que me recebeu de braços abertos e ganhou meu coração", disse ele, em um post que recebeu dezenas de curtidas e comentários, a maioria a favor da sua permanência no clube.

"Perdemos um dos nossos melhores jogadores. Obrigada por tudo! Seja feliz!", disse uma torcedora. Outro foi mais além. "Um dos únicos que eu queria que renovasse". Netinho repete o gesto de outro atleta que também anunciou sua saída. O meia João Vieira deixou o Paysandu após três anos de contrato e assinou com o Vila Nova.

Netinho tem 26 anos e antes de assinar com o Paysandu estava no Botafogo-PB. Em Belém conquistou os títulos do Parazão e da Copa Verde.