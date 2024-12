Paysandu possui pré-contratos assinados com 5 jogadores, diz jornalista

A temporada 2024 terminou no fim de do mês de novembro para o Paysandu, que, diferente do Remo, seu maior rival, trabalha em sigilo nas possíveis invertidas de contratações visando o ano de 2025. Mas mesmo com todo esse mistério de possíveis nomes no clube para a próxima temporada, o Papão já possui alguns pré-contratos assinados com atletas. É o que garante o jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira.

O Paysandu trabalha na “surdina” para montar o elenco da próxima temporada. A nova diretoria do clube, tendo à frente o presidente Roger Aguilera e o executivo de futebol Felipe Fernandes, estão ativos no mercado e em breve os nomes devem ser anunciados. Mas o que se sabe é o clube já possui cinco jogadores com pré-contratos assinados e que devem ser anunciados em breve.

Um dos jogadores que está em negociação com o clube bicolor é o meia chileno Matías Cavalleri, de 26 anos. O jogador estava na equipe chilena Unión La Calera e não vai continuar no clube. O interesse pelo atleta não foi só do Paysandu, o Remo, que também vai disputar a Série B em 2025 estava negociando com Matías Cavalleri e, ao que tudo indica, optou por assinar contrato com o Papão. O clube segue calado, mas nos bastidores o nome do atleta é considerado uma das principais aquisições no mercado.

A intenção da diretoria do Paysandu é que neste fim de ano e início de temporada 2025, de 14 a 15 jogadores sejam contratados. Essa informação foi dada pelo presidente Roger Aguilera, em um encontro com a imprensa, no Restaurante Bistrô Bicolor, que fica nas dependências do Estádio da Curuzu.

Calendário de preparação

O Paysandu inicia a pré-temporada no dia 26 de dezembro e irá utilizar as dependências da Curuzu e também do Centro de Treinamento Raul Aguilera, que fica no bairro das Águas Lindas, na Grande Belém. Neste dia apenas o staff, funcionários e comissão técnica se apresentam no clube, já os jogadores se apresentam no dia 27 e seguem trabalhando até o dia 30, folgando para o réveillon 31 e dia 1, retornando as atividades no dia 2.

Em 2025 o Paysandu jogará cinco competições, a primeira é final da Supercopa Grão-Pará, contra a Tuna. Em seguida terá o Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B.