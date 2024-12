Presidente do Paysandu, Roger Aguilera revela 'contato' com atacante paraense que atuou no Vasco

Roger Aguilera ainda não assumiu oficialmente o comando do Paysandu, no entanto, já está trabalhando e vendo possíveis nomes para atuar no Papão. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de OLiberal.com, durante o coquetel organizado pelo presidente Maurício Ettinger, o dirigente bicolor afirmou que a diretoria está sondando algumas peças e citou o paraense Rossi, que estava no Vasco nesta temporada. Apesar de não cravar a vinda do jogador, o presidente eleito disse que já teve conversas com o atleta.

"O Rossi é um jogador daqui [do Pará], um jogador que nunca atuou aqui no Paysandu ou no futebol paraense, saiu cedo, então queria ver ele jogar e jogar logo, enquanto tem saúde. É um atleta que pode ajudar muito; estava no Vasco da Gama, time da Série A, jogando e ajudando. Foi importante na manutenção ano passado, então já tive alguns contatos preliminares, nada avançado", afirmou Roger.

Atacante, Rossi tem 31 anos e é natural de Prainha, município localizado no Baixo Amazonas. O jogador começou sua carreira no futebol brasileiro nas categorias de base do Flamengo, passou pelo Fluminense e pela Ponte Preta, até estrear no time profissional da Macaca. Depois disso, o jogador acumulou passagens pelo Mogi Mirim–SP, Paraná–PR, Operário-PR, Goiás-GO e Chapecoense-SC.

O paraense teve uma curta passagem pelo futebol chinês, quando atuou no Shenzhen FC. Após isso, o atacante retornou ao Brasil para jogar no Vasco, em 2018, depois foi para o Bahia, seguiu para o Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita, e voltou para o Gigante da Colina em 2023, onde seguiu até o final desta temporada.

Ao todo, foram 72 jogos pelo Vasco, sendo 22 neste ano, na Série A, e cinco gols marcados, nenhum deles nesta temporada.

Retorno de José Aldo?

O presidente do Bicola também falou sobre o possível retorno do meia José Aldo. O jogador atuou no Papão em 2021 e 2022, e estava no Ituano-SP, time rebaixado para a Série C. Roger afirmou que no momento a diretoria só "observa bem" o nome do atleta.

"José Aldo, um atleta que passou por aqui e se destacou, é jovem e está sendo observado com atenção. Apesar de o Ituano ter caído, ele se destacou, então, são situações que a gente conversa, mas nada que possa estar fechado. Foi uma pergunta que me fizeram, eu acabei respondendo e ficou no ar esse clima dele de poder vestir novamente a camisa do Paysandu", declarou.

A pré-temporada do Bicola ainda não começou, mas a diretoria está focada na montagem do elenco. Segundo Roger, o clube tem 10 jogadores remanescentes da comissão confirmados para o próximo ano. Caso outros não sejam renovados, ele está tranquilo, pois acredita que o time conseguirá iniciar bem a temporada.

"Eu estou muito tranquilo porque entendo que, se conseguirmos a renovação de grande parte do elenco desse ano, vamos conseguir performar bem. Então, temos uma base hoje, que foi buscar os dois títulos importantes. Se eu conseguir qualificar com o nível de atletas que possam agregar e somar bem, vou poder fazer no primeiro semestre e já de hoje em uma Série B de uma maneira positiva", finalizou o presidente eleito do Paysandu.