Paysandu dá 'chapéu' no Remo e acerta com meia chileno para 2025, diz jornalista

O Paysandu deu um "chapéu" no Remo no mercado da bola. Conforme informações do jornalista argentino César Luis Merlo, o Papão acertou com o meia Matía Cavalleri, do Chile. O jogador estava praticamente acertado com o Leão Azul, mas o Bicola entrou nas negociações e ficou com o atleta.

Matía Cavalleri estava na equipe chilena Unión La Calera. De acordo com o próprio jornalista argentino, o meia estava muito próximo de fechar com com o Remo para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, com uma proposta de contrato até o fim de 2025.

No entanto, conforme as informações, o Paysandu também tinha interesse no meia e fez uma proposta pelo atleta, que acabou assinando com o clube bicolor. Segundo César Luis Merlo, o acerto entre o time e Cavalleri vai até o fim da próxima temporada.

VEJA MAIS



Vale destacar que o Bicola tem um histórico de contratar jogadores estrangeiros, como o argentino Borasi, o uruguaio Quintana, que estão certos para 2025, além do atacante venezuelano Esli García, entre outros nomes.

O chileno tem 26 anos e, se a contratação for confirmada, será a primeira experiência do jogador no futebol brasileiro. Cavalleri tem dupla nacionalidade, sendo a segunda argentina. O meia começou a carreira no Newell's Old Boys, da Argentina, depois foi para a Univ. Católica, do Chile, e estreou como profissional no Curicó Unido, equipe chilena. Foram três temporadas no time até chegar ao Unión La Calera, em 2020.

Depois disso, ele foi emprestado ao Palestino em 2022 e retornou ao Unión La Calera, onde ficou por mais três anos. Somando todas as passagens pelo clube, Matía fez 101 partidas, marcou 13 gols e deu oito assistências.

A dupla "Re-Pa" está no mercado para contratar novas peças para a temporada de 2025. O Leão Azul já anunciou cinco contratações: o zagueiro Lucão, os meias Denner e Dodô, o atacante Maxwell e o lateral Marcelinho. O Paysandu ainda não anunciou nenhuma contratação até o momento.