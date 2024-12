Salários e premiações atrasadas dificultam renovações no Paysandu, diz jornalista

No próximo dia 26, o elenco bicolor fará a sua primeira apresentação de olho na temporada de 2025. Após um ano com títulos e a permanência na Série B, o Paysandu parte para um novo ciclo, que, segundo algumas vozes da imprensa esportiva, enfrenta alguma dificuldade na transição, por conta de atrasos nos salários e premiações da temporada.

De acordo com o jornalista Abner Luiz, da rádio Liberal+, o clube estaria em débito com alguns atletas, referentes aos meses de outubro e novembro, além de uma premiação. A situação vem ocorrendo com alguns atletas que são alvos do interesse na renovação, caso do goleiro Matheus Nogueira e do atacante Esli Garcia.

Ainda conforme o jornalista, o imbróglio financeiro atrapalha a contratação de outros jogadores, que estariam receosos com o convite para jogar em Belém, dada a incerteza no cumprimento das obrigações mensais do clube.

A reportagem de O Liberal apurou junto a uma fonte interna que, de fato, existem atrasos, mas apenas nas premiações, o que não configura necessariamente o não cumprimento das obrigações contratuais, haja vista que premiações funcionam como um "bônus" por metas alcançadas.

Conforme a fonte consultada, todos os salários, direitos de imagem e demais acréscimos estabelecidos em contrato estão em dia, faltando apenas as premiações referentes ao título da Copa Verde, a vitória sobre o Vila Nova, no fim da Série B, e a bonificação pela permanência na segunda divisão.