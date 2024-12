Previsões 2024: veja o que taróloga acertou para Remo e Paysandu

Remo e Paysandu terminaram a temporada com certa estabilidade. Enquanto o Papão finalizou o ano com dois títulos, o Leão Azul conquistou o acesso à Série B, feito que não era previsto pela taróloga Alynne Cid. Pensando nisso, o Núcleo de Esportes de O Liberal decidiu relembrar as previsões feitas pela taróloga no início da temporada e checar o que se concretizou e o que deu errado.

Paysandu

No geral, a taróloga acertou sobre o Paysandu. Segundo ela, o Papão teria uma "energia de estagnação" durante o ano, com uma necessidade de "replanejamento durante o ano". O clube conquistou o Campeonato Paraense e a Copa Verde, além de ter permanecido na Série B do Brasileirão. No entanto, durante esse processo, a equipe bicolor lidou com alguns problemas, principalmente na disputa da Segundona.

O Bicola brigou contra o rebaixamento até as últimas rodadas, mas conseguiu se manter na competição, conforme a previsão. Alynne Cid também apontou que algumas questões financeiras e jurídicas poderiam recair sobre o clube neste ano, o que poderia atrapalhar o andamento do time. Nesse sentido, o Paysandu teve a saída turbulenta do executivo de futebol Ari Barros e do treinador Hélio dos Anjos, que processou a equipe por conta de pagamentos atrasados.

Remo

Sobre o Remo, as previsões foram menos assertivas. Segundo a taróloga, a carta do clube era a do enamorado, que trazia dúvidas e indecisões. Segundo as cartas, o clube passaria por uma "tempestade" inicial, mas teria a ajuda de uma "mão amiga" no segundo semestre, e não era possível ver "a energia do acesso".

De fato, o Leão Azul amargou um primeiro semestre ruim, com algumas falhas no Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e, principalmente, na Série C do Brasileirão. Contudo, a partir da segunda etapa, o clube azulino, sob o comando de Rodrigo Santana, conseguiu se recuperar, foi para o quadrangular de acesso e conquistou a vaga na Série B, o que contrariou a previsão.

Parazão

Alynne Cid apontou que a decisão do campeonato seria entre a dupla Re-Pa, e de fato foi. A taróloga viu que, naquele momento, as chances eram melhores para o Remo; contudo, o título ficou com o Paysandu, que venceu o Leão Azul na final.

Copa Verde

Na Copa Verde, as previsões estavam certas. A energia era de que os dois clubes fossem bem na disputa, mas o Paysandu tinha mais chances de conquistar o título. O Remo conseguiu chegar até a semifinal, onde foi derrotado pelo Papão. O time bicolor disputou a final contra o Vila Nova-GO e conquistou o tetracampeonato.

Brasileirão

Conforme as cartas, o campeão deste ano seria uma surpresa. Palmeiras e Flamengo estariam na briga, mas não conquistariam a taça. O campeão deste ano foi o Botafogo, enquanto o Verdão e o Mengão figuraram em segundo e terceiro lugar.

Libertadores

Já na Libertadores, a taróloga errou a previsão. Segundo ela, o campeão desta edição não seria brasileiro. Mas, não só o título ficou com o Brasil, como a final foi brasileira, entre Botafogo e Atlético-MG.

Olimpíadas

Na maior competição esportiva do mundo, Alynne Cid cravou. Segundo as previsões, o Brasil teria um bom desempenho nos esportes coletivos e as mulheres seriam o destaque da competição. Além disso, o país manteria o número de medalhas. No fim, os brasileiros conquistaram 20 pódios, sendo 13 completamente de atletas mulheres.