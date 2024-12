Remo faz avaliação ortopédica nos jogadores para tentar evitar lesões durante a temporada

O início da pré-temporada do Remo tem sido de muito trabalho no setor médico. A equipe tem realizado vários exames para avaliar a parte física dos jogadores. No último domingo (8), os atletas passaram por uma série de avaliações ortopédicas.

Os exames foram acompanhados pelo chefe do departamento médico do clube, Jean Klay, que explicou o processo de avaliação e destacou a importância de dar atenção à parte física dos jogadores, que será muito exigida durante esta temporada.

“Nesta avaliação no hospital, a gente faz várias radiografias dos atletas. Além disso, são feitos vários testes, uma avaliação que envolve os aspectos ortopédicos, musculares e gerais. É muito importante porque ela complementa o trabalho da fisiologia, da fisioterapia, e, a partir daí, podemos traçar o perfil de cada atleta. A gente precisa entender essas particularidades para extrair o melhor deles”, declarou o médico.

Desde os primeiros dias da pré-temporada, que começou na última quarta-feira (4), os atletas azulinos têm feito exames e análises específicas. O objetivo principal é levantar dados sobre as condições físicas dos jogadores para desenvolver um plano para evitar um desgaste maior durante o ano.

"A gente conseguiu seguir o nosso protocolo completo de avaliação geral e global dos atletas. Com esses dados em mãos, vamos sentar com a comissão técnica, colocar a condição de cada atleta e, a partir daí, vai ser feito todo um trabalho. A gente costuma fazer uma avaliação geral e uma avaliação individual. A partir daí, podemos estabelecer uma estratégia de pré-treino para o grupo e para os atletas, tirando o melhor de cada um, sempre minimizando o risco de lesões", concluiu Jean Klay.

Com o fim dos trabalhos no DM, os azulinos iniciam os trabalhos com a comissão técnica. Vale destacar que o time ainda não está completo. Nesta primeira fase da preparação, integram o elenco apenas os jogadores que permaneceram no clube do último ciclo, além do recém-contratado Dodô.