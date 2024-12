Clube do Remo: novo diretor do NASP fala sobre desafios e objetivos com o time azulino

O Clube do Remo está em processo de reformulação para enfrentar os desafios da temporada 2025. As mudanças vão além do elenco principal do Leão: na última semana, o Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp) apresentou o novo diretor do departamento médico, Dr. Antônio Jorge. Ele atuará em parceria com o Dr. Jean Klay, chefe do DM, no cuidado aos atletas. Em entrevista à equipe de esportes de O Liberal, Antônio Jorge destacou os desafios e as expectativas para sua nova função.

Médico anestesiologista há quase 20 anos, Antônio Jorge é um torcedor apaixonado pelo Clube do Remo, influenciado pelo pai. Para ele, a oportunidade de contribuir diretamente com o time do coração por meio da profissão é uma realização, e sua experiência deve ser um diferencial.

“O que me motiva é poder ajudar o clube, ter a oportunidade de contribuir de forma mais direta com os atletas e com a melhora do desempenho em campo, que está diretamente ligado ao trabalho feito no Nasp”, explicou.

“O fato de já ter experiência com atletas profissionais como médico e de ter atuado na gestão de um hospital são fatores fundamentais para se ter uma visão crítica, visando à melhoria de todos os processos e da qualidade do atendimento do Nasp aos atletas”, completou.

Um dos principais desafios de Antônio Jorge no comando do Nasp será implementar as mudanças que ele deseja realizar a curto prazo dentro do departamento. Segundo o médico, já houve uma negociação com o presidente do Remo, Antonio Carlos Teixeira, para discutir as demandas.

“Ele [presidente] demonstrou total apoio e vai fazer o que for possível para atendê-las. Já estamos na fase de captação de recursos para realizar os investimentos necessários”, contou.

“O desafio principal é, sem dúvidas, conseguir melhorar cada vez mais a estrutura e a qualidade do serviço prestado pelo Nasp. Contamos com o apoio do presidente e estamos, passo a passo, caminhando para nos tornarmos cada vez mais uma referência em termos de saúde e desempenho de atletas no Brasil”, afirmou.

Para realizar as mudanças necessárias, Antônio Jorge atuará diretamente com o chefe do DM azulino, Dr. Jean Klay. Os dois devem trabalhar para, além de melhorar o Nasp, também integrar os departamentos médico, físico e técnico do Leão.

“Jean é, antes de tudo, um grande amigo. Trabalhamos juntos há 15 anos, e tenho certeza de que, no Nasp, a parceria será da mesma forma, sempre visando um trabalho de excelência em prol do Remo. Como é impossível ter um trabalho de qualidade sem integração, temos acesso direto à comissão técnica e à preparação física, além de reuniões periódicas para o alinhamento adequado do trabalho com os atletas, que é individualizado e obedece às características físicas e fisiológicas de cada um deles. Temos uma estrutura muito qualificada, diria inclusive de alto padrão”, explicou.

Segundo o médico, todo o trabalho feito no clube deve ser para que o time alcance grandes objetivos, entre eles um ambicioso: a Série A do Campeonato Brasileiro.

“Não tenho metas pessoais, meu trabalho é ajudar o Clube do Remo. Todo clube grande tem que prestar um serviço de excelência aos seus atletas, pois assim estará cada vez mais perto do primeiro nível do futebol brasileiro, que é a Série A. E esse é o objetivo do Remo, portanto o meu também”, finalizou.