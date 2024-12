Penúltima rodada da Série A define mais um adversário de Remo e Paysandu na Série B 2025

A 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A foi concluída nesta quinta-feira (5). Dois jogos movimentaram a noite de futebol no país, com os jogos entre Fluminense x Cuiabá-MT, no Maracanã e Athletico-PR x Red Bull Bragantino-SP, na Ligga Arena. No Rio de Janeiro (RJ), o Flu venceu o Cuiabá por 1 a 0 e ainda corre risco. O Red Bull venceu o Furacão em Curitiba (PR) por 2 a 1 e está na briga para fugir da degola. Com os resultados o Criciúma-SC acabou rebaixado para a Série B de 2025 e irão enfrentar Leão e Papão.

VEJA MAIS

O Criciúma foi goleado pelo Flamengo-RJ, ontem, por 3 a 0. Os resultados desta quinta não ajudaram o Tigre, que retorna à Segundona após uma temporada na elite do futebol brasileiro. Falta apenas uma vaga para definir os rebaixados da Série A e consequentemente os 20 clubes que disputarão a Série B no ano que vem.

Quem pode cair e jogar a Série B?

Fluminense-RJ, Red Bull Bragantino-SP, Athletico-PR e Atlético-MG. Um desses clubes virá a Belém duas vezes no ano que vem para enfrentar Leão e Papão.

Veja a lista dos que vão jogar a Segunda Divisão em 2025

Permaneceram na Série B

Novorizontino-SP

Goiás-GO

Operário-PR

América-MG

Vila Nova-GO

Avaí-SC

Amazonas-AM

Coritiba-PR

Paysandu

Botafogo-SP

Chapecoense-SC

CRB-AL

Clubes que subiram da Série C para a B

Volta Redonda-RJ

Athletic-MG

Remo

Ferroviária-SP

Clubes que caíram da Série A para a B

Atlético-GO

Cuiabá-MT

Criciúma-SC