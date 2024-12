Com Rodrigo Santana presente, Remo vence o Sport Belém e se garante na 3ª fase do Parazão sub-20

O Remo está classificado para a terceira fase do Campeonato Paraense sub-20. O time da base azulina venceu o Sport Belém por 3 a 1 no segundo jogo da fase e garantiu a vaga. A partida ocorreu na última quinta-feira (5), no Centro da Juventude (Ceju).

Os gols do Leão Azul foram marcados por Stuart, Ramires e Caxias. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0, com isso, a decisão da vaga foi para a partida de volta, onde o Remo garantiu a classificação.

A partida foi acompanhada atentamente pelo treinador da equipe principal, Rodrigo Santana, e pela comissão técnica do clube.

No final do jogo, o treinador Netão comentou sobre a mudança na postura da equipe entre a primeira partida e o duelo de volta, destacando que o time estava focado em garantir a classificação.

"A gente competiu mais, entendeu que a competição agora mudou de formato. Conseguimos ser bem ativos na parte defensiva, controlamos a bola longa do adversário, realizamos boas transições de jogo com a bola e conseguimos a classificação para a próxima fase", destacou o técnico.

Netão também ressaltou a importância da presença da comissão técnica do profissional para motivar os jogadores. O treinador apontou que é muito importante ter a integração entre as categorias de base e o profissional.

"É uma motivação a mais para eles [jogadores]. É importante essa integração entre o profissional e a base, para que cada vez mais a gente forme um time mais forte e tenha esse link com o profissional", finalizou Netão.

Os jogos da próxima fase ainda não têm datas divulgadas no site da Federação Paraense de Futebol (FPF) e devem ser definidos na próxima semana.