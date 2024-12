Confira os grupos do Campeonato Paraense 2025; Re-Pa tem rodada definida

A Federação Paraense de Futebol (FPF) realizou o sorteio dos grupos do estadual de 2025 na noite deste sábado (7). Doze clubes disputam a próxima edição do Campeonato Paraense e estão divididos em quatro grupos. O Paysandu, atual campeão do torneio, está na chave A, ao lado de São Francisco, Cametá e Caeté. Já o Remo ficou no grupo B, com Castanhal, Independente e Bragantino.

As equipes foram divididas em três grupos. Os clubes enfrentarão os adversários das outras chaves em turno único. Classificam-se para as quartas de final as oito melhores equipes da classificação geral do campeonato. Os dois últimos colocados serão rebaixados à Série B1 de 2026.

Estreias e Re-Pa

O sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2025. O Paysandu começa a caminhada contra o Capitão Poço, em casa. Já o Remo recebe o São Francisco na estreia. O clássico Re-Pa ocorre na sétima rodada, no estádio Mangueirão.

Vale lembrar, o Parazão 2025 começa no dia 18 de janeiro, um sábado. A disputa do Campeonato Paraense definirá os representantes do Pará na Copa do Brasil 2026, além da Série D e Copa Verde.

Confira os grupos e a tabela do Campeonato Paraense 2025

Grupo A

Paysandu

São Francisco

Cametá

Caeté

Grupo B

Remo

Castanhal

Independente

Bragantino

Grupo C

Tuna Luso

Santa Rosa

Aguia de Marabá

Capitão Poço

Veja os jogos da 1ª rodada

Tuna x Bragantino

Castanhal x Caeté

Santa Rosa x Independente

Remo x São Francisco

Cametá x Águia

Paysandu x Capitão Poço