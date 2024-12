Botafogo alcança marco histórico e se iguala a Santos de Pelé e Flamengo de 2019; entenda

O Botafogo fez história em 2024 ao se tornar o terceiro clube a conquistar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro na mesma temporada. Antes dele, apenas o Flamengo e o Santos haviam alcançado esse feito. O Peixe, na era de Pelé, conquistou a Taça Brasil (atual Campeonato Brasileiro) e a Libertadores em duas temporadas consecutivas, em 1962 e 1963. Já o Flamengo, sob o comando de Jorge Jesus, venceu ambos os títulos em 2019, com Gabigol e Bruno Henrique sendo protagonistas da temporada.

Além de ser campeão da Libertadores, o Botafogo também se destacou por ser apenas o segundo time na história a conquistar o torneio após iniciar sua jornada na fase pré-Libertadores. O Estudiantes foi o primeiro a realizar esse feito em 2009.

Uma semana após vencer a Libertadores, o time carioca também conquistou o Campeonato Brasileiro. Em uma partida decisiva contra o São Paulo, o Fogão garantiu o terceiro título nacional ao derrotar o time paulista por 2 a 1. O treinador Artur Jorge descreveu 2024 como um ano "extraordinário" para o clube.

VEJA MAIS

Com essas vitórias, o Botafogo se junta a um seleto grupo de clubes que conseguiram conquistar os dois principais títulos do futebol brasileiro em uma única temporada. O Glorioso volta a campo nesta quarta-feira (11), às 14h00, para enfrentar o Pachuca, do México, na Copa Intercontinental. Se passar pelo clube da Concacaf, o Botafogo irá encarar o Al Ahly, do Egito.

Se vencer a Challenger Cup no dia 14 (sábado), o Botafogo se preparará para enfrentar o Real Madrid na grande final do torneio no dia 18 (quarta-feira), com expectativa de conquistar seu primeiro título mundial da FIFA.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)