Dira Paes usa as redes sociais para comemorar título do Botafogo no Brasileirão

A atriz paraense Dira Paes usou as redes sociais para celebrar a conquista do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, após a vitória por 2 a 1 contra o São Paulo, no Estádio Nilton Santos, neste domingo (08/12).

Em uma selfie publicada no Instagram, a artista apareceu abraçada com a camisa do clube carioca e escreveu na legenda: "GLORIOSOOOOO, CAMPEÃO!!!!".

O título marca o tricampeonato do Botafogo na história do Brasileirão, com conquistas anteriores em 1968 e 1995, e encerra um jejum de 29 anos sem levantar a taça. O feito coroou uma semana histórica para o clube, que também venceu a Copa Libertadores.

No confronto decisivo, o atacante Savarino abriu o placar para o Botafogo no primeiro tempo. William empatou para o São Paulo no início da segunda etapa, mas nos acréscimos, o volante Gregore garantiu a vitória e o título com um gol decisivo.