Dira Paes publica foto com a camisa do Botafogo na véspera da final da Libertadores: 'Tradição'

A atriz paraense Dira Paes movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (28) ao publicar uma foto vestindo a camisa do Botafogo. A postagem foi feita em um momento especial para o clube carioca, que disputará no sábado (29) a final da Copa Libertadores de 2024 contra o Atlético-MG, no Monumental, em Buenos Aires.

Na legenda da imagem, Dira demonstrou seu orgulho e confiança no time. "Botafogo de tradições aos milhões. Será que tô ansiosa pro jogo de amanhã?! Boraaaaa", escreveu. A postagem foi celebrada por torcedores do clube, que encheram os comentários com mensagens de apoio.

Botafogo busca o título inédito

O Botafogo chega à final da Libertadores embalado por uma campanha sólida, em busca de seu primeiro título na competição mais importante da América do Sul. Do outro lado, o Atlético-MG tem uma sequência de resultados consistentes no torneio sulamericano e busca o segundo título da história.