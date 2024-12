Cultura paraense brilha na TV com Dira Paes na vinheta de fim de ano da Globo; assista

O público paraense está ainda mais representado na telinha este ano com a participação da atriz Dira Paes na tradicional vinheta de fim de ano da TV Globo. Gravada no Forte do Presépio, no bairro da Cidade Velha, em Belém, a cena destaca o carimbó, patrimônio cultural do estado, conectando a atriz às suas origens.

Com o tema “Hoje é um Novo Dia”, a campanha de 2025 celebra a brasilidade em suas diferentes formas. A vinheta reúne artistas em cenários tradicionais de seus estados, reforçando a diversidade e a identidade cultural do país. A exibição começou no último domingo (1º), levando ao público de todo o Brasil um mosaico de cultura e fraternidade.