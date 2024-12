Dira Paes comemora título inédito do Botafogo na Copa Libertadores

A atriz paraense Dira Paes não escondeu a alegria após a vitória histórica do Botafogo na Copa Libertadores neste sábado (30). Logo após o apito final, a atriz compartilhou em suas redes sociais diversos momentos de comemoração. O Botafogo conquistou o título ao vencer o Atlético-MG por 3 a 1, no Estádio Monumental de Núñez, na Argen​tina.

Na publicação, Dira Paes adicionou o hino do Botafogo. As imagens compartilhadas mostram a atriz em videochamadas com amigos e familiares, comemorando com sua filha, interagindo de forma descontraída com um de seus gatos e ainda uma foto com a televisão ao fundo, onde é possível ver os jogadores do Botafogo celebrando a vitória. Em todas as fotos e vídeos, Dira Paes aparece sorridente e vestindo a camisa do time carioca.