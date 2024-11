Dira Paes participa do especial de Roberto Carlos

A atriz Dira Paes participou, na noite desta quarta-feira (27), da gravação do especial de Roberto Carlos, realizado em São Paulo. A artista paraense dividiu o palco com Sophie Charlotte e Letícia Colin, interpretando a música “Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo”.

Este ano, o especial comemora os 50 anos de Roberto Carlos na TV Globo e será exibido em dezembro, logo após a novela Mania de Você. A produção é assinada por Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, com direção geral de Angélica Campos e Boninho.

Além disso, Roberto Carlos encerrará o ano com um show especial em Belém, no Estádio do Mangueirão, no dia 30 de dezembro. A última apresentação do Rei na capital paraense foi em 2018. Informações sobre ingressos serão divulgadas em breve no perfil da Bis Entretenimento no Instagram.