Tarot aponta que Remo e Paysandu não devem conquistar acessos em 2024; vídeo

O que o futuro reserva para os clubes paraenses na temporada de 2024? Ao que tudo indica, bastante estabilidade. O Núcleo de Esportes de O Liberal consultou os astros e a espiritualidade, por meio do Tarot, para saber o que azulinos e bicolores podem aguardar de suas equipes no próximo ano.

De acordo com a taróloga Alynne Cid, Remo e Paysandu devem ter um ano de manutenção. Ambos não devem conquistar acessos no Campeonato Brasileiro, mas também não correm o risco de rebaixamento. Segundo ela, esse movimento pode ser explicado pelas cartas das equipes em 2024: "pendurado" para os bicolores e "enamorado" para os azulinos.

"No Paysandu, há a energia de estagnação. Haverá, no entanto, uma necessidade de replanejamento durante o ano. Talvez questões jurídicas e financeiras possam interferir o andamento do clube, mas mudando de postura e comportamento o Paysandu pode continuar prosperando. Já no Remo a energia do ano é a carta do enamorado, que traz dúvidas e indecisões. O Remo terá que usar a esperteza e a intuição para seguir em frente, investir nessa parceria com o torcedor", explicou.

Remo e Paysandu não devem conquistar o acesso em 2024 (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

Sobre o calendário das equipes na temporada, Alynne visualizou um roteiro conhecido: início de ano positivo e dificuldades no início do segundo semestre. No entanto, ela afirma que essas turbulências não devem comprometer o andamento do restante da temporada. Haverá, em ambos os casos, mudanças benéficas que darão fôlego às equipes.

"No Paysandu uma estagnação latente no meio do ano. Um primeiro semestre lento, de pouco crescimento, mas com um bom desenvolvimento no segundo semestre. Não vejo uma energia de queda, mas também não vejo um acesso. O Remo deve passar por tempestades iniciais, com questões na Justiça. No entanto, vejo que haverá uma 'mão amiga' no segundo semestre. Apesar disso, não vislumbro a energia do acesso", afirmou.

Após as projeções evolvendo Remo e Paysandu, Alynne também consultou os astros e a espiritualidade para saber quem tem mais chances de conquistar alguns dos principais eventos esportivos de 2024. Veja algumas previsões:

Parazão:

"Tudo indica que o título ficará entre Remo e Paysandu, com um Re-Pa na final. As chances, por enquanto, parecem ser melhores para o Remo".

Copa Verde:

"Vejo uma disputa boa entre os dois clubes, mas as chances, nesse caso, parecem ser maiores para o Paysandu. O clube tem cartas que remetem à liderança. Pode ser até que chegue ao título".

Brasileirão Série A

"A carta principal é a roda da fortuna, o que indica um torneio de surpresas. Os campeões rotineiros - Palmeiras e Flamengo - vão ficar bem posicionados, mas deve haver surpresas. Enxergo um campeonato com muitas polêmicas na Justiça Desportiva relacionadas à tentativa de invalidação de alguns resultados. No entanto, isso não deve alterar a competição. O campeão não deve ser o Palmeiras nem o Flamengo. Na dupla, há mais possibilidade pro Palmeiras, mas o campeão deve ser outro clube".

Libertadores:

"Não devemos ter um campeão brasileiro. A sequência de títulos locais deve ser quebrada".

Copa América:

"Está meio confuso de identificar. Vejo ajudas financeiras para a Seleção, na área do marketing e patrocínios. No campo esportivo, vejo o Brasil com boas chances. Não será fácil, mas há possibilidades de título. A campanha da Argentina vai ser boa também, mas vejo o Brasil com uma carta de vitória. Apesar disso, está tudo muito indefinido".

Olimpíadas:

"Vejo um bom desempenho nos esportes coletivos e a energia feminina em destaque. Além disso, vemos uma energia de estagnação, mantendo a média de medalhas dos últimos anos. Teremos destaque feminino nos esportes individuais e de forma geral nos coletivos".