Série B definida! Veja os adversários do Remo e do Paysandu na Segundona em 2025

A última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A definiu não só o campeão nacional de 2024, que foi o Botafogo-RJ, mas também os rebaixados para a Série B de 2025, com isso, os 1dversários do Remo e do Paysandu na Segunda Divisão estão sacramentados.

O último clube a ser rebaixado na Série A foi o Athletico-PR. No ano do seu centenário, o Furacão não conseguiu se livrar do fantasma do rebaixamento e teve sua queda decretada na tarde deste domingo (8), ao perder por 1 a 0 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte (MG) e o Red Bull Bragantino-SP vencer o Criciúma-SC por 5 a 1. Com isso, o Furacão virá a Belém duas vezes em 2025 para enfrentar Leão e Papão pela Série B.

Veja os clubes que disputarão a Série B 2025:

Permaneceram na Série B

Novorizontino-SP

Goiás-GO

Operário-PR

América-MG

Vila Nova-GO

Avaí-SC

Amazonas-AM

Coritiba-PR

Paysandu

Botafogo-SP

Chapecoense-SC

CRB-AL

Clubes que subiram da Série C para a B

Volta Redonda-RJ

Athletic-MG

Remo

Ferroviária-SP

Clubes que caíram da Série A para a B

Atlético-GO

Cuiabá-MT

Criciúma-SC

Athletico-PR

A Série B terá, então, times das regiões:

Norte (3): Amazonas; Paysandu e Remo

Nordeste (1): CRB-AL

Centro-Oeste (4): Goiás; Vila Nova, Atlético-GO e Cuiabá

Sudeste (6): Novorizontino-SP; América-MG; Botafogo-SP; Volta Redonda-RJ; Athletic-MG; Ferroviária-SP

Sul (6): Coritiba-PR; Operário-PR; Avaí-SC; Chapecoense-SC; Criciúma-SC e Athletico-PR