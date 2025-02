Luizinho Lopes admite instabilidade e comenta vaias ao Paysandu: 'Temos que agradecer pela vitória'

Segundo as palavras do técnico Luizinho Lopes, o Paysandu estava há quatro jogos sem vencer, portanto, em um primeiro momento, a vitória sobre o Independente deve ser comemorada, embora entenda que, para um clube de massa e muita cobrança, a reação da torcida esteja dentro do esperado.

"O Paysandu estava a quatro jogos sem vencer. Nós estamos em um clube onde a cobrança é gigante. Foi a minha primeira vitória no Paysandu, temos que agradecer muito a vitória, porque assim poderemos merecer mais. A torcida quer mais confiança e vamos trabalhar para isso. Tomamos sustos, mas o Matheus fez grandes defesas. Perdemos o controle em alguns momentos. Nos próximos teremos mais convicção e a torcida vem junto", disse ele ao ser questionado sobre a inconformidade da Fiel.

Após a partida, o técnico do Paysandu fez uma análise detalhada sobre o desempenho do time e ressaltou que o conjunto precisa de maior tranquilidade na hora de trabalhar as jogadas e, principalmente, na finalização.

"Precisamos ser mais coerentes, mas tivemos muitos momentos de ataque nas costas. O Rossi fez isso. Temos que repetir mais vezes. No primeiro tempo fizemos muito e acabamos perdendo o controle. Com o tempo tivemos mais controle para não deixar o jogo muito solto. Tivemos bolas no espaço, infiltrações".

Embora esteja no seu segundo jogo como técnico bicolor, Lopes terá um clássico Re-Pa no próximo domingo, onde não terá Pedro Delvalle, que levou o terceiro amarelo. Em suas observações, o técnico citou o desfalque e aproveitou para comentar o desempenho do lateral-esquerdo PK, que foi muito criticado, mas conseguiu bons lances, incluindo o passe para o gol de Nicolas.

"Não vamos contar com o Delvalle, mas temos opções que precisamos trabalhar durante a semana. Quanto ao PK, temos que nos fortalecer internamente, para que ele se supere. É da vida do atleta ser pressionado. É melhor pressão do que depressão. Cheguei agora e vamos nos fortalecer quanto a isso. Ele pode fazer mais. Foi pontual, fez um passe para gol e vai nos ajudar muito". Paysandu e Remo jogam no próximo domingo (23), às 17 horas, no Mangueirão, pela 7ª rodada do Parazão.