Com apenas uma mudança, Luizinho Lopes define Paysandu para encarar o Independente. Confira!

O técnico Luizinho Lopes definiu os titulares do Paysandu para a partida contra o Independente pela 6ª rodada do Parazão 2025. Em relação ao último jogo, que foi contra o Manaus-AM pela Copa Verde, o treinador bicolor promoveu uma única mudança. O paraguaio Ramón Martinez, que começará pela primeira vez como titular, entra no lugar de Lucca. A bola rola às 20h, no Mangueirão.

Veja:

