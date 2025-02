Paysandu derrota Independente pelo Parazão, mas não convence e sai vaiado de campo

Após quatro jogos sem vitória, o Paysandu voltou a vencer. Com gol de Nicolas, o Papão derrotou o Independente por 1 a 0, no Mangueirão. Apesar do resultado positivo, a torcida ficou na bronca com a baixa produção da equipe bicolor. Com a vitória, o Lobo chegou aos 13 pontos e permaneceu na 2ª posição. A próxima partida será contra o Remo, pela 7ª rodada. Será o clássico de número 776.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira chegada do jogo foi bicolor. Com a necessidade de vencer após quatro jogos sem vitórias, o Papão foi para cima do Independente e tomou conta das ações na 1ª etapa. Aos dois minutos, Bryan Borges matou a bola no peito e chutou no gol para a boa defesa do goleiro Diego.

O Paysandu chegou novamente com perigo somente aos 22 minutos, Delvalle cruzou para a área, Rossi dominou no peito tirando da marcação e chutou forte para o gol, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Aos 28 minutos, Matheus Vargas arriscou de fora da área e o goleiro Diego salvou o Galo Elétrico mais uma vez.

Aos 35 minutos, mais um milagre operado pelo goleiro Diego. Rossi lançou a bola para área, Quintana sozinho, dominou e no abafa, o arqueiro do Independente fez uma defesaça.

Aos 47 minutos, no último lance do primeiro tempo, PK cruzou na medida para Nicolas, que na pequena área, testou sem chance para Diego. Paysandu 1 a 0 Independente.

SEGUNDO TEMPO

Na frente do placar, o Papão começou a segunda etapa buscando administrar sua vantagem. Com um ritmo de partida bem morno, o primeiro grande lance do segundo tempo aconteceu somente aos 21 minutos da etapa derradeira. Pedro Gabriel, atacante do Independente, ganhou no corpo de Espinoza, invadiu a grande área e chutou forte cruzado, com a bola passando rente a trave de Matheus Nogueira.

Com o Paysandu sem criar grandes jogadas, o técnico bicolor, Luizinho Lopes, promoveu uma série de mudanças, mas que pouco surtiram efeito. A torcida do Lobo, na bronca, vaiou alguns jogadores no decorrer da partida, como o lateral-esquerdo PK. Como era esperado, mais vaias após o apito final, mesmo com a vitória confirmada. Paysandu 1 a 0 Independente.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 1x0 Independente - 6ª rodada do Campeonato Paraense 2025

Data: 17/02/2025

Hora: 20h

Local: Mangueirão

Árbitro: Fernando Antônio Mendes

Assistentes: Luis Diego Nascimento e Acácio Menezes Leão

Gols: Nicolas (Paysandu)

Cartão Amarelo: Delvalle, Bryan Borges e Juninho (Paysandu); Pietro (Independente)

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Y. Quintana (Lucca), Martinez e PK (Kevyn); Leandro Vilela (Giovanni), Espinoza (Juninho) e Matheus Vargas; Rossi, Delvalle (Matias Cavalleri) e Nicolas.

Técnico: Luizinho Lopes