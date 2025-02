Remo chega ao Re-Pa com os melhores números do Parazão; relembre goleadas

O torcedor azulino tem motivos de sobra para sorrir. O Remo garantiu a classificação antecipada para as semifinais do Campeonato Paraense ao bater o Santa Rosa no domingo (16) e chega ao primeiro clássico Re-Pa do ano ostentando os melhores números do torneio. Com 16 gols marcados em seis rodadas, o Leão fez gols em todos os jogos e tem o ataque mais positivo da competição até aqui. E se no setor ofensivo o time empilha bolas na rede, na defesa a supremacia se repete. São apenas dois gols sofridos, ambos na partida contra o Capitão Poço, pela quarta rodada. Nos restantes jogos, ninguém feriu o Leão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

No último domingo, o Remo manteve a escrita de marcar em todos os jogos do Parazão ao vencer o Santa Rosa por 1 a 0, com gol de Pedro Rocha, que espera um jogo aberto e cheio de gols com o Paysandu. Antes, o Leão já havia goleado o São Francisco (5 a 0) e o Caeté (4 a 0), vencido a Águia (1 a 0), empatado com o Capitão Poço (2 a 2), além de ter vencido Tuna (3 a 0) e Santa Rosa (1 a 0). Os números deixam claro. Mesmo fazendo algumas partidas burocráticas, como contra o Santa Rosa, em que foi pouco agressivo no ataque, este Remo vem se mostrando, pelo menos no Campeonato Paraense, letal no ataque e absoluto na defesa.

VEJA MAIS

Mas, no Pará, não basta jogar com os números. Vencer o Re-Pa é questão de honra para o torcedor e, em caso de derrota, toda moral pode acabar como num passe de mágica. O Clássico Rei do próximo domingo (23), no Mangueirão, promete lotar o estádio. Entre os amantes do futebol, não se fala em outra coisa. É o primeiro clássico do ano entre duas equipes que se enfrentarão mais vezes, inclusive pela Série B do Brasileirão, algo que também é bastante aguardado pelos torcedores. Ambas as torcidas não querem nem saber de outra coisa: vencer o maior rival é praticamente uma obrigação e para muitos, um triunfo desse quilate é mais valioso do que a própria taça do Parazão.

Em clássico, é tudo decidido no detalhe, na vontade, na raça, como os atletas vêm falando nesta semana de preparação. O Leão entra em campo embalado, mas sabe que favoritismo não ganha jogo. Domingo é dia de emoção, arquibancada pulsando e corações acelerados. Enquanto o Paysandu quer vencer para ter alguma chance de ultrapassar o rival na tabela, a missão do Remo é vencer o Papão para garantir a liderança da 1ª fase e ir para as semifinais com vantagem. O leão quer manter o embalo, fazer valer a melhor campanha e, acima de tudo, sair do Mangueirão com a moral de quem venceu o primeiro Re-Pa do ano.