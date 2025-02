Após duas semanas do anúncio, novo lateral do Remo está regularizado e pode jogar no Re-Pa

O Remo pode ter um reforço para o Re-Pa, que ocorre no próximo domingo (23). Após duas semanas do anúncio da contratação, o lateral Alan Rodriguez foi regularizado pelo clube. Na terça-feira (18), o nome do jogador paraguaio apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com isso, o jogador pode atuar na próxima partida do Leão Azul, que será contra o Paysandu. O duelo será válido pela sétima rodada do Campeonato Paraense e o primeiro Re-Pa do ano.

O lateral-esquerdo foi anunciado no dia 4 de fevereiro. No entanto, o clube conseguiu regularizar o jogador apenas agora. Apesar disso, Alan já estava treinando com a equipe azulina.

Antes de chegar ao Leão Azul, Rodriguez estava no tradicional Rosário Central, da primeira divisão da Argentina.

VEJA MAIS

Alan é paraguaio e tem 24 anos. O jogador é formado nas categorias de base do Cerro Porteño, do Paraguai, e defendeu o time até a temporada de 2022. No ano seguinte, o atleta foi para o Rosário Central, onde ficou até ser emprestado ao Remo. Em 2024, o lateral fez 28 jogos e marcou um gol.

Na sua primeira experiência no futebol brasileiro, a estreia do lateral com a camisa azulina pode ser no Re-Pa, considerado o clássico mais disputado do mundo.

O duelo entre Remo e Paysandu é válido pela sétima rodada do Parazão. As duas equipes já estão garantidas na próxima fase do campeonato, mas a rivalidade entre os times promete um grande jogo.

A partida começa às 17h, no estádio Mangueirão. O jogo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance no site da OLiberal, além de narração na Rádio Liberal+.