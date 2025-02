Torcida do Remo esgota arquibancadas para o Re-Pa; restam apenas ingressos de cadeira

A torcida do Remo esgotou os ingressos de arquibancada para o primeiro clássico Re-Pa de 2025, que acontece no próximo domingo (23), no Mangueirão, pela 7ª rodada do Campeonato Paraense. Agora, restam apenas entradas para o setor de cadeiras, que custam R$ 160.

Os ingressos de arquibancada custavam R$ 80 e esgotam pouco mais de um dia após o começo das vendas, reforçando a expectativa de um Mangueirão lotado para o maior clássico da Amazônia. O Remo não informou quantos ingressos foram vendidos mas, a considerar a lotação máxima do Mangueirão, são cerca de 26 mil entradas para cada equipe.

Paysandu e Remo se enfrentam no Magueirão no próximo domingo (23). Se vencer a partida, o leão garante a liderança da 1ª fase da competição com uma rodada de antecedência, indo para a semifinal com a vantagem do empate. Caso o Paysandu vença. ainda vai para a última rodada com chances de ultrapassar o rival na tabela e terminar a 1ª fase na liderança.