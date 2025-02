Remo anuncia contratação do lateral paraguaio Alan Rodríguez

O Remo confirmou, na tarde desta terça-feira (4), a contratação do lateral-esquerdo Alan Rodríguez para a temporada 2025. O jogador paraguaio, de 24 anos, chega ao Leão após passagem pelo tradicional Rosário Central, da primeira divisão da Argentina.

Rodríguez já havia sido sondado pelo clube paraense em janeiro, mas as negociações não avançaram na época por questões salariais. Nos últimos dias, no entanto, o Remo retomou as tratativas e acertou a chegada do atleta por empréstimo, com opção de compra ao final da temporada.

Revelado pelo Cerro Porteño, onde atuou por cinco temporadas, Rodríguez se transferiu para o futebol argentino em 2023. No Rosário Central, disputou 70 partidas, marcou dois gols e deu cinco assistências. Ele também acumula convocações para as seleções de base do Paraguai. Em 2023 o lateral foi alvo do Corinthians, mas as tratativas com o clube paulista não deram certo.