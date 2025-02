Remo e Paysandu 'tropeçam' na mesma rodada do Parazão pela primeira vez em quase três anos

A quarta rodada do Campeonato Paraense contou com alguns resultados inesperados, envolvendo principalmente a dupla Re-Pa. Após iniciarem a competição com vitórias e uma campanha com 100% de aproveitamento, os clubes tropeçaram na rodada. A última vez que isso havia acontecido no Parazão foi em 2022.

Na ocasião, a dupla Re-Pa empatou seus jogos. O campeonato estava na quinta rodada. O Remo vinha de uma sequência de duas vitórias quando enfrentou a Tuna Luso e terminou a partida com um empate de 0 a 0.

Já o Bicola estava embalado por três vitórias consecutivas. Na quinta rodada, o clube bicolor encarou o Tapajós e também ficou no 0 a 0. Naquele ano, o Leão Azul foi grande campeão, após superar o Paysandu na decisão. No jogo de ida, o placar foi de 3 a 0 para os azulinos, já na volta, os bicolores fizeram 3 a 1, mas, no agregado, o Remo levou vantagem.

Nesta edição, o Paysandu conheceu sua primeira derrota no campeonato depois de quase dois anos. No último domingo (2), o Bicola foi derrotado pelo Santa Rosa, de virada, por 2 a 1. O resultado pôs fim à invencibilidade do Papão, que viu a liderança da disputa escapar.

O resultado foi uma surpresa, pois, além de o time bicolor ter uma das melhores campanhas do Parazão e ser o atual campeão, o Santinha ainda não havia vencido uma partida.

Já o Remo recebeu o Capitão Poço na última segunda-feira (3), no Mangueirão, e terminou o jogo com o gosto amargo. O time azulino empatou por 2 a 2 com o CAP, que é o lanterna da tabela do Campeonato Paraense, com apenas três pontos somados. Com a campanha do adversário e o Remo líder da disputa, a vitória da equipe de Rodrigo Santana era aguardada, mas, assim como o rival Paysandu, o Leão Azul também tropeçou.

Apesar dos tropeços, a dupla Re-Pa segue no topo da tabela. Como o Remo somou mais um ponto, o time se manteve na liderança do campeonato, com 10 pontos, conquistados com três vitórias e um empate. O Paysandu vem logo atrás, com nove pontos, tendo o mesmo número de triunfos e uma derrota.

Na próxima rodada, o Leão Azul vai encarar a Tuna. A partida está marcada para domingo (9), mas o horário e o local do duelo ainda não foram definidos. Há possibilidade de ter mudanças no planejamento inicial. Já o Papão, fora de casa, enfrenta o Bragantino no mesmo dia, às 15h30.