De virada, Paysandu perde para o Santa Rosa e encerra invencibilidade no Parazão

Em jogo decidido no segundo tempo, o Paysandu perdeu sua primeira partida na temporada para o Santa Rosa, pelo placar de 2 a 1. Jogando em Ipixuna, o time da casa conseguiu a virada com gols de PH e André Farias, ambos atletas que entraram no segundo tempo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A derrota, no dia em que comemora 111 anos, marca o fim da sequência de vitórias do Paysandu no ano, além de encerrar uma sequência de invencibilidade do Paysandu no torneio regional que vinha desde 2023. Com o resultado, o Paysandu segue na segunda posição da tabela, com 9 pontos, enquanto o Macaco-Prego soma seus primeiros três pontos e empata com o São Francisco entre os últimos colocados.

Primeiro tempo sem perigo

O início do primeiro tempo deu a impressão de que o jogo seria dominado pelo Paysandu. Com o controle total da posse de bola, o Papão trocava passes na área ofensiva contra um Santa Rosa que permaneceu quase todo recuado durante a primeira metade da etapa inicial.

VEJA MAIS

Logo aos 15 minutos o Macaco-Prego precisou fazer a sua primeira substituição, com a saída de Adauto - que teve um problema muscular.

O Paysandu apostou na bola aérea para evitar a defesa do Santa Rosa, que permanecia bastante recuada, mas sem sucesso. A equipe da casa equilibrou a posse de bola a partir dos 25 minutos, mas nenhuma das equipes tinha chances perigosas, até que aos 37 minutos, a defesa do Papão vacilou. Pecel teve a melhor chance do primeiro tempo ao receber uma bola praticamente sozinho na entrada da área e chutou forte no lado direito de Matheus Nogueira, acertando a trave.

O jogo seguiu morno, até que durante a prorrogação, o atacante Nicolas caiu na área do Santa Rosa, pedindo pênalti. A análise do VAR não considerou o lance como falta, dando prosseguimento ao primeiro tempo, que acabou logo na sequência.

Jogo decidido no segundo tempo

O segundo tempo começou bem parecido com a primeira etapa de jogo. O Paysandu manteve a posse de bola, mas não chegava com muito impacto no ataque.

Aos 12 minutos, Nicolas e Marlon fizeram uma triangulação de passes na entrada da área do Santa Rosa. O atacante bicolor recebeu a bola na grande área e foi tocado por um defensor do time da casa, sofrendo o pênalti. Marlon não desperdiçou a chance de abrir o placar e marcou o seu primeiro gol pelo time bicolor, batendo com força no canto superior direito da meta.

Menos de cinco minutos depois, Marlon ficou sozinho contra o goleiro do Santa Rosa ao receber um passe de longa distância. O jogador tentou encobrir o arqueiro, mas a bola subiu um pouco mais do que deveria e acabou batendo na trave.

O jogo seguiu morno pelos minutos seguintes, parecendo que estava decidido. Mas o Santa Rosa não desistiu e conseguiu surpreender na sequência. Ao receber um cruzamento na entrada da área, PH desviou de cabeça, acertando o canto esquerdo de Matheus Nogueira, empatando o jogo.

Poucos minutos depois, André Farias recebe um passe primoroso entre os zagueiros do Papão, ficando praticamente sozinho contra o goleiro. O meia do Santa Rosa dribla Bryan Borges na entrada da área e bate rasteiro no canto direito de Nogueira, virando o placar para o time da casa. Desde então, o Paysandu não conseguiu aplicar nenhum ataque perigoso, restando a derrota na partida.

FICHA TÉCNICA

Santa Rosa 2 x 1 Paysandu

Data: 02/02/2025

Hora: 10h

Local: Estádio Municipal de Ipixuna (Ipixunão)

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho

Assistentes: Ederson Brito de Albuquerque e Brenda Jeovana Rodrigues dos Santos

Quarto árbitro: Marco José Soares de Almeida

VAR: Gustavo Ramos Melo

Cartão Amarelo: Adauto (Santa Rosa) Leandro Vilela e Nicolas (Paysandu)

Gols: PH e André Farias (Santa Rosa) Marlon (Paysandu)

Santa Rosa: Fernando Caixeta; Davi, Diego Macedo, João Vitor, Cristian Moura (PH); Ameixa (Natanael), Otávio, Yure; Flavinho (Dayveson), Adauto (André Farias), Rogerinho (Pecel).

Técnico: Thiago Eduardo.

Paysandu: M. Nogueira; Edílson, Quintana, Luan Freitas, Kevyn (Espinoza); Leandro Vilela, Giovanni (Juninho), Marlon; Marcelinho (Bryan Borges), P. Delvalle (Matías Cavalleri), Nicolas.

Técnico: Márcio Fernandes.