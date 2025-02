Executivo do Paysandu crava retorno de Ramón e fala sobre renovação com Borasi

Executivo de futebol do Paysandu, Felipe Albuquerque concedeu entrevista para a rádio Liberal + neste domingo (2), antes do jogo contra o Santa Rosa, onde esclareceu alguns fatos para os torcedores do Papão. Durante a conversa, o profissional reafirmou que o time bicolor segue em busca de reforços no mercado, confirmou o retorno de Ramón Martínez e comentou sobre a negociação de renovação do atacante Borasi.

Segundo Felipe Albuquerque, o Papão tem carências em algumas posições do campo e buscará suprir essas necessidades ainda nesta janela de transferências. “Essa primeira janela de transferências está aberta até o dia 28 de fevereiro e certamente vamos buscar nos reforçar até o fechamento”, explicou.

Ramón tem vínculo com o Paysandu e pode estrear em breve

O executivo de futebol do Papão também revelou que Ramón Martínez, volante ex-Olimpia, retomará os trabalhos com o clube em breve, retornando do Paraguai na próxima segunda (3).

“O Ramón tem vínculo com o Paysandu, retorna amanhã à Belém e na terça já retoma os trabalhos físicos, finalizando o processo de preparação dele. Acredito que muito em breve estreará com a camisa do Paysandu”, revelou Albuquerque.

Recentemente o volante retornou ao seu país natal para resolver um acordo com seu ex-clube, Olimpia.

Paysandu brigará para manter Borasi

Outro assunto que tem chamado atenção do torcedor é a permanência do atacante Borasi, peça-chave para a manutenção da vaga do Papão na Série B em 2025. Durante a entrevista, o executivo de futebol afirmou que não pode “garantir ao torcedor a permanência” do atacante, mas revelou que já iniciou nas negociações para renovar com o atleta.

“É uma negociação que envolve os interesses dele, do agente, do Sarmiento, mas tô em contato com o agente e com o atleta semanalmente. Falei com ele há 48 horas, já conversei sobre o assunto com o Roger”, conta. “Não posso dizer porque não estava aqui, mas diferente de como foi conduzida a questão do Esli, posso garantir que não vai acontecer com o Borasi”, completou.