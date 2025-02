Paysandu: Volante equatoriano vive expectativa de jogar no Mangueirão e cita adaptação a Belém

O Paysandu encara o Santa Rosa no próximo domingo (2), em Ipixuna do Pará (PA), às 10h, pela 4ª rodada do Parazão. O volante equatoriano Joseph Espinoza, que entrou nas duas últimas partidas do clube alvicleste, comentou sobre o momento do clube, além das dificuldades em jogar em outro país e também da adaptação com o clima de Belém.

“De repente, vem a chuva forte, mas é algo a que temos que nos acostumar. Como profissionais, temos que saber conviver com essas condições. Me sinto melhor, mas preciso me acostumar mais com esse calor, mas venho de uma cidade quente e isso não tem sido um grande problema”, comentou.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O calendário do futebol brasileiro é grande e várias competições se misturam ao longo da temporada. O Paysandu terá uma sequência de jogos e isso atrapalha os jogadores, principalmente com quem não joga tudo isso de partidas em seu país de origem.

“O técnico já conversou com o grupo sobre essa situação. Serão muitos jogos e todos no nosso elenco precisam estar preparados para entrar e ajudar o time. Série B é uma competição muito competitiva, que requer muita força física. Quando estou no banco, tento observar os movimentos dos adversários para estar mais preparado quando entrar”, comentou

VEJA MAIS

O volante bicolor falou que quer vivenciar o Paysandu atuando no mangueirão, maior palco do futebol paraense. Para ele, será um dia inesquecível e lembrou que assistiu vários vídeos do Papão e da torcida bicolor no Colosso do Bengui.

“Quando jogarmos lá teremos toda a nossa torcida nos incentivando, fazendo mosaicos, como fazem tão bem. Estou esperando com ansiedade esse momento”, finalizou.