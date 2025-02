Recém-contratado, zagueiro está regularizado e pode estrear pelo Remo

O zagueiro William Klaus, recém-contratado pelo Remo, já está regularizado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode estrear com a camisa azulina. O jogador foi anunciado pelo Leão Azul no dia 22 de janeiro, mas ainda não constava no sistema.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com a regularização confirmada, o jogador pode entrar em campo no clássico contra a Tuna Lusa, que está marcado para o próximo domingo (9). A partida, válida pela quinta rodada do Campeonato Paraense, ainda não tem o local confirmado e pode haver alteração no duelo.

O zagueiro foi apresentado oficialmente pelo Remo no último sábado (1º). Klaus tem 31 anos e vasta experiência no futebol. O jogador estava no Iraklis 1908, da Grécia. O atleta também defendeu as cores do Juventude-RS, clube onde iniciou a carreira. Jogou também pelo Internacional-RS, Ceará-CE, Botafogo-RJ e Atlético-GO, além do RWD Molenbeek, da Bélgica.

VEJA MAIS

O atleta é mais uma alternativa para a defesa montada por Rodrigo Santana. Na posição, o novo jogador deve brigar com Reynaldo, Lucão, o argentino Iván Avariño, contratados este ano, Rafael Castro e Jonílson, ambos remanescentes.

Inclusive, o investimento na defesa tem dado resultados. Após o empate de 2 a 2 com o Capitão Poço, o Remo sofreu apenas dois gols no Parazão, sendo a segunda melhor defesa do campeonato, ficando atrás apenas do Castanhal, que sofreu apenas um gol.

Atualmente, o Leão Azul é o líder do Campeonato Paraense, com 10 pontos. O time de Rodrigo Santana está invicto na competição, com três vitórias e um empate.