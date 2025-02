Lateral do Flamengo, Danilo fala sobre qualidade do gramado do Baenão: 'Mais ou menos'

O Flamengo venceu a Supercopa Rei ao derrotar o Botafogo por 3 a 1, no último domingo (2), no Mangueirão. Durante a passagem da equipe por Belém, o clube carioca fez um treinamento no estádio do Remo, o Baenão. Após a conquista do título, o lateral Danilo, recém-contratado pelo Mengão e convocado para a Seleção Brasileira, comentou sobre a qualidade do gramado azulino e disse que o campo estava "mais ou menos".

A declaração de Danilo foi dada em entrevista ao SporTV após a vitória sobre o Botafogo. O lateral falava sobre a evolução do futebol brasileiro e técnica dos jogadores quando mencionou a situação do gramado do estádio do Remo.

"Eu acho que o futebol brasileiro vai sempre seguir essa crescente, a partir do momento que tiver espaço para treinadores jovens, assim como o Filipe [Luís], que sabem que têm que evoluir muito ainda, mas que têm uma mentalidade vencedora, de trabalhar sempre. Em termos de estrutura, eu fiquei muito surpreso com o que o Flamengo oferece, em termos de mentalidade dos atletas também. Creio que o futebol brasileiro está realmente melhorando muito", disse Danilo.

"E depois tem outro componente, eu diria dois componentes, que é muito difícil explicar para quem está lá fora [no exterior], que é a qualidade técnica do jogador brasileiro. Inclusive, a gente treinou no campo do Remo, que estava mais ou menos, e eu vi o Matheus Gonçalves e os meninos com uma qualidade incrível para tratar a bola, difícil de se encontrar, e depois o calor humano [torcida], que é uma coisa que a gente não consegue explicar para quem está lá fora", completou o lateral.

Danilo retornou ao futebol brasileiro após 13 temporadas na Europa. O jogador deixou a Juventus, da Itália, para atuar no rubro-negro.

O treino do Flamengo no estádio do Leão Azul foi realizado no sábado (1º), quando a equipe fez os últimos ajustes para o duelo contra o Fogão. Atualmente, o Baenão é utilizado pelo Remo apenas para treinamentos.

No final do ano passado, antes do início da pré-temporada, o gramado do estádio passou por uma revitalização. No entanto, o clube azulino fez toda a preparação no local, já que o CT da equipe fica no distrito de Outeiro, distante do centro de Belém, e ainda não está totalmente pronto. Por conta disso, o Remo optou por realizar os treinos no Baenão e mandar os jogos no estádio Mangueirão.