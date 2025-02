Supercopa: Flamengo treina no estádio Baenão antes de decisão; galeria

Na manhã deste sábado (1º), o Flamengo realizou uma atividade no estádio Baenão. Com o céu nublado, o elenco da equipe saiu cedo do hotel, localizado na Av. Nazaré, e seguiu para o local do treino.

Escoltado por agentes de segurança, o Flamengo foi recepcionado por torcedores, que não puderam assistir à movimentação, assim como a imprensa. Em seguida, Everton Cebolinha conversou com os jornalistas em coletiva.

Flamengo treina no estádio Baenão antes de decisão (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

"Acho que é sempre bom começar vencendo. Ainda mais quando se trata de um clássico, você começar o ano com o pé direito, já disputando um título e sendo campeão é muito importante, porque te dá confiança para a sequência da temporada. Obviamente, se ganhar não está tudo certo. Se perder também não está tudo errado. A gente tem que estar bem concentrado para conseguir esse título, essa vitória, porque tenho certeza que vai dar bastante confiança por restante do ano, que vai ter jogos muito importantes", disse o atacante.

Neste domingo (02), Botafogo e Flamengo decidem quem levará a taça da Supercopa do Brasil. A partida será às 16h, no Estádio Mangueirão, e reúne na disputa o campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.