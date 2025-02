Supercopa: Torcedores do Flamengo lotam ruas de Belém à espera do time antes do treino

Centenas de torcedores do Flamengo lotam a Tv. Antônio Baena e Av. Rômulo Maiorana, na altura do estádio Baenão, na manhã deste sábado (1º). A expectativa dos rubro-negros é chegar o mais próximo possível do elenco flamenguista, que treina do está do Clube do Remo.

Com idades variadas, os torcedores estavam com bandeiras e cartazes, que tinham pedidos diversos, incluindo camisas.

A movimentação do time comandado por Filipe Luís ocorre pela manhã, mas será fechada sem a presença da imprensa e de torcedores.

O Flamengo enfrenta o Botafogo pela Supercopa do Brasil 2025, neste domingo (02), a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém.

VEJA MAIS

HOMENAGEM

O estudante de Agronomia, Alisson Farias diz ser Flamengo desde que "se entende por gente".

"Quando eu tinha uns 5 e 6 anos eu conheci o time, na época do Obina. Me apaixonei pelo estilo de jogo, a raça que o Flamengo sempre jogou e acompanho desde então. O meu amor é tão grande, que em 2023 tive um filho que batizei de Giorgian Gabriel Barbosa", disse.

Alisson Farias registrou seu filho com o nome de Giorgian, primeiro nome de Arrascaeta. (Cristino Martins)

O torcedor veio de Baião, nordeste paraense, e vai curtir o jogo sozinho. Ele chegou em Belém na sexta-feira (31), e foi até o hotel recepcionar o time e aproveitou para tirar foto com os jogadores, incluindo o Gerson e Wesley. Mas ele ainda está em busca da foto com o ídolo Arrascaeta.