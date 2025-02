Jogadores do Flamengo distribuem autógrafos a torcedores na porta do hotel; vídeo

Assim que o ônibus com a delegação rubro-negra estacionou em frente ao hotel no centro de Belém, a multidão de torcedores vibrou incessantemente. Crianças, jovens e adultos queriam ver de perto as estrelas do clube carioca, que vem a Belém para disputar a final da Supercopa Rei contra o Botafogo, no próximo domingo (2).

VEJA MAIS



Vários jogadores pararam para atender a torcida. Os meias Gerson e Arrascaeta, o atacante Bruno Henrique, o técnico Filipe Luís, entre outros, posaram para fotos e distribuíram assinaturas nas camisas levadas por torcedores. O momento de euforia, embora tenha durado pouco, foi suficiente para deixar uma imensa alegria na torcida rubro-negra.