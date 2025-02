Torcida do Botafogo faz evento de 'aquecimento' pra final da Supercopa Rei; saiba detalhes

A torcida do Botafogo em Belém terá um encontro especial antes da grande decisão da Supercopa Rei. O movimento "Ninguém Ama Como a Gente", conhecido pelos icônicos mosaicos do Botafogo no estádio Nilton Santos e na final da Copa Libertadores, organiza um evento exclusivo para os torcedores no domingo (2), horas antes da partida contra o Flamengo.

A festividade será em um bar localizado na avenida Augusto Montenegro, nas proximidades do estádio Mangueirão, palco do confronto decisivo entre o campeão da América e do Brasil e o rival rubro-negro. O evento terá início às 10h e seguirá até as 14h30, quando os botafoguenses partirão em direção ao Olímpico do Pará para acompanhar a final.

Os ingressos para o encontro custam entre R$ 40,00 e R$ 50,00 e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. Além do clima de confraternização e apoio ao time, a programação inclui a presença de DJs como atrações musicais.