Supercopa Rei: Delegações de Flamengo e Botafogo desembarcam em Belém nesta sexta; saiba detalhes

No próximo dia 2, Belém será palco de um dos jogos mais aguardados deste início de temporada: a decisão da Supercopa Rei, entre Flamengo e Botafogo. Cercado de expectativas, o duelo aquece a torcida paraense, que aguarda com ansiedade a chegada dos times, marcada para esta sexta-feira (30), em dois horários distintos.

Conforme a programação divulgada pelos clubes, o primeiro a desembarcar em Belém será o Flamengo, com chegada prevista para as 19h55. Do aeroporto, a delegação segue para o hotel Grand Mercure, no bairro de Nazaré, e realiza um treino no sábado (1º), às 9h30, no Baenão, com portões fechados. Já o Botafogo chega às 21h e segue direto para o Radisson Hotel, também no bairro de Nazaré. No entanto, o clube ainda não divulgou seu cronograma, e não se sabe se o elenco fará alguma atividade antes da final.

No Flamengo, as principais contratações da temporada até o momento são o lateral Danilo e o atacante Juninho. O clube ainda negocia com o volante Jorginho, atualmente no Arsenal. Já o Botafogo segue montando seu elenco e acertou com nomes como o zagueiro Jair, o defensor David Ricardo e o goleiro Leo Linck. Para 2025, o alvinegro deve contar também com o atacante Artur e o volante Wendel, que foram adquiridos pelo clube.

Segundo o site da Conmebol TV, a premiação da Supercopa do Brasil 2025 está prevista para ser superior a R$ 10,5 milhões. Deste total, R$ 5,5 milhões serão destinados aos clubes participantes, fornecidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além disso, há um bônus de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 4,96 milhões, dependendo da cotação do dólar), concedido pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ao time que conquistar o título.

Ingressos

De acordo com a organização da partida, cerca de 90% dos ingressos já foram vendidos, mas ainda é possível encontrar bilhetes para diversos setores no site Bilheteria Digital. Na quarta-feira (29), um novo lote de ingressos para a torcida do Flamengo foi disponibilizado no setor Leste do Mangueirão. Inicialmente, o espaço seria destinado ao Botafogo, mas não foi completamente ocupado.

O confronto marca a disputa entre os campeões da Copa do Brasil, representado pelo Flamengo, e do Campeonato Brasileiro, representado pelo Botafogo. A bola rola às 16h e terá cobertura completa, Lance a Lance, do portal OLiberal.com.