Supercopa Rei: Pontos de venda física de ingressos serão abertos nesta quinta (30); saiba onde

A final da Supercopa do Brasil entre Botafogo e Flamengo, que acontecerá neste domingo (2), às 16h, no Mangueirão, em Belém, já tem mais de 90% dos ingressos vendidos. A informação foi confirmada por Nicole Mayer, uma das organizadoras do evento.

Para facilitar o acesso aos bilhetes, pontos de venda físicos foram abertos em três lojas oficiais do Flamengo na capital paraense: Parque Shopping, Boulevard e Grão-Pará. A partir desta quarta-feira (29), às 18h, os torcedores podem adquirir suas entradas nesses locais. Um quarto ponto de venda será inaugurado nesta quinta-feira (30) no Shopping Castanheira. “Uma pessoa da nossa equipe de Brasília está vindo para ajudar nesse processo”, afirmou Nicole Mayer.

Os ingressos vendidos nos pontos físicos são exclusivamente para a torcida do Flamengo. Já os torcedores do Botafogo devem adquirir suas entradas pelo site da Bilheteria Digital. Além disso, bilhetes para os estacionamentos podem ser encontrados em lojas da Chili Beans.

Novo lote de ingressos

Na quarta-feira (29), um novo lote de ingressos para a torcida do Flamengo foi disponibilizado no setor Leste do Mangueirão. O espaço inicialmente seria destinado ao Botafogo, mas não foi completamente ocupado. Nicole fez um alerta aos rubro-negros que ainda não estão cientes da nova carga de bilhetes.

“Algumas pessoas ainda não sabem que abrimos a venda de ingressos para o Flamengo no setor Leste, de frente para a câmera. Há poucas pessoas comprando lá, então queremos garantir que todos tenham conhecimento disso”, destacou.

Divisão das torcidas

Para evitar encontros entre botafoguenses e flamenguistas antes da chegada às arquibancadas, a organização definiu uma divisão específica dos setores do Mangueirão.

“O centro do setor Leste será destinado ao Botafogo, enquanto as duas laterais serão ocupadas pelo Flamengo. As entradas do Botafogo serão feitas pelos acessos Leste 3 e Leste 4, enquanto os torcedores do Flamengo utilizarão os acessos Leste 1 e Leste 2. Precisamos garantir que flamenguistas e botafoguenses não se encontrem antes de chegar às arquibancadas, por isso fizemos essa divisão”, explicou Nicole Mayer.