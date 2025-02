Exclusivo: Ensaio para o show de Joelma na Supercopa Rei acontece no Mangueirão

O Estádio do Mangueirão registrou uma movimentação atípica na tarde desta quinta-feira (30) por conta do ensaio para a apresentação da cantora Joelma, que será a atração da abertura da Supercopa Rei, que acontece no domingo (02), a partir das 15h10, com transmissão pela TV Globo.

No palco, montado no gramado do estádio, os dançarinos ensaiaram parte da apresentação vestidos com trajes de carimbó. O setlist inclui clássicos da artista paraense, como Dançando Calypso e outros grandes sucessos. O ensaio se estendeu ao longo da tarde, mas, ainda sem a estrela principal: Joelma só chegará no domingo (02).

Também nesta quinta-feira (30), a cantora, em parceria com a TV Globo, lançou no programa Globo Esporte uma nova versão do hit Voando pro Pará, adaptada especialmente para a Supercopa Rei.