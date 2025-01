Lucas Guimarães gravará programa em Belém com participação de Joelma

O influenciador Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, virá a Belém este ano para gravar seu programa “Eita, Lucas”, previsto para estrear em março. A edição na capital paraense contará com a participação da cantora Joelma.

Em entrevista à influenciadora Iryane Carollyne, Lucas destacou que nunca esteve na cidade e que está ansioso para conhecer, reforçando o carinho do público paraense. Antes de Belém, ele passará por Aracaju e Goiânia.

“A Joelma que vai estar junto comigo em Belém de Pará. Eu nunca fui e eu preciso ir pra poder conhecer tudo lá”, afirmou Lucas.

A gravação está programada para ocorrer em fevereiro, ainda sem data definida, com possibilidade de ser realizada no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas.

ASSISTA: