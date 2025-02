Joelma lança nova versão de Voando pro Pará para a Supercopa Rei

A cantora Joelma, em parceria com TV Globo e Globo Esporte, lançou uma nova versão do hit “Voando pro Pará”, adaptando a música para o jogo da Supercopa Rei, que ocorre no próximo domingo (02), no Mangueirão, em Belém.

Na letra, a artista paraense cita que “vai ter samba com tacacá, Fogão e Mengão, a briga é boa. A Supercopa no Pará, minha Belém tá rindo à toa. Acabou o mês de férias, tem jogão lá no Pará, um clássico de peso, aposta aí quem vai ganhar”.

Joelma fará a abertura da Supercopa Rei com um show inédito, chamado “Joelma Bowl”. Serão aproximadamente seis músicas apresentadas em um palco 360°, encerrando com o hit “Voando pro Pará”, além de outras surpresas. A apresentação e o jogo serão transmitidos na TV Globo, a partir das 15h10.

