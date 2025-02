Com arbitro polêmico, CBF divulga arbitragem para a final da Supercopa; torcedores não gostaram

A grande final da Supercopa Rei entre Botafogo x Flamengo, que será realizada no Mangueirão, em Belém, no próximo domingo (2) no Mangueirão, já possui arbitragem definida. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou o trio de árbitros que vai comandar a decisão, porém, a escolha não agradou às torcidas, já que um deles se envolveu em polêmicas durante partidas dos dois clubes na carreira.

Quem irá apitar a decisão entre Fogão x Mengão será o árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa/Santa Catarina), tendo como assistentes Neuza Inês Back (SP) e Guilherme Dias Camilo (MG). Torcedores do Botafogo e do Flamengo não curtiram muito a escolha do árbitro central, Ramon Abatti Abel.

VEJA MAIS

Na rede social “X”, o antigo Twitter, vários torcedores e perfis feitos por torcedores alusivos aos times da final, reclamaram da escolha de Ramon Abatti Abel, que foi afastado em outubro do ano passado, após atuação polêmica na partida entre Palmeiras x Fortaleza.

“Inacreditável. O cara fez uma das arbitragens mais tendenciosas da história naquele Botafogo x Vitória no segundo turno e como prêmio vai apitar uma final com o Botafogo”, disse o torcedor do Botafogo, Felix Júnior.

Já o torcedor do Flamengo não fica atrás e também relembrou polêmica com o árbitro e não poupou "elogios”.

“Ladrão. No Alianz não deu pênalti no empurrão do Richard no Everton Ribeiro. Sempre prejudicando o Flamengo. Em partidas do Palmeiras sempre expulsa adversários”, disse Anderson Sales.

O árbitro Ramon ficou marcado pela torcida do Botafogo, principalmente na expulsão do zagueiro Adryelson, na partida Botafogo 3 x 4 Palmeiras, no Nilton Santos, em que a equipe paulista virou a partida. Já para os torcedores Flamengo, ele ficou marcado por um pênalti não assinalado de Richard Ríos em Everton Ribeiro, no jogo Palmeiras x Flamengo, também em 2023.