Supercopa Rei: Novo lote para torcida do Flamengo e entradas para restaurante estão disponíveis

A final da Supercopa Rei, disputada entre Flamengo e Botafogo no estádio Mangueirão, está gerando grande procura de ingressos por torcedores das duas equipes, mas, principalmente, pelos flamenguistas. Com isso, um novo lote de entradas foi disponibilizado para a torcida do Mengão, no lado A, que seria utilizado pelo Fogão e não foi ocupado.

Conforme informações atualizadas no site de vendas oficial, o Bilheteria Digital, o lote disponibilizado para os torcedores do Flamengo é o Leste A, tanto para arquibancada quanto para a cadeira inferior, com valores de R$ 360 e R$ 560, respectivamente, mais a taxa de serviço.

Além disso, a organização também abriu a venda de ingressos com open bar e food para os restaurantes do estádio Mangueirão. Os bilhetes são individuais e custam R$ 1.200, com uma taxa de R$ 180.

Para a partida, ainda há entradas para o setor de cadeiras do Botafogo, tanto superior quanto inferior. O valor é o mesmo do lote do Flamengo, R$ 360 e R$ 560, respectivamente. Todos os ingressos estão disponíveis para compra apenas no site Bilheteria Digital.

O clássico carioca entre Flamengo e Botafogo ocorre no próximo domingo (2), às 16h, no estádio Mangueirão, e vai definir o grande campeão da Supercopa Rei do Brasil. A final é a primeira decisão do futebol brasileiro a ser realizada em Belém.

Com o grande apelo do jogo e a força das duas torcidas, a expectativa é que o Mangueirão esteja lotado no domingo. A organização espera cerca de 50 mil torcedores no estádio para apoiarem os times e fazerem uma grande festa.