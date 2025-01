Supercopa Rei: veja o que pode e não pode levar para o Mangueirão na final entre Botafogo x Flamengo

A final da Supercopa Rei entre Flamengo e Botafogo está cada vez mais próxima. O jogo, que acontece no domingo, 2 de fevereiro, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém, abre oficialmente o calendário das competições nacionais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Para ajudar na organização e evitar que os torcedores tenham surpresas na hora de entrar no estádio, o Núcleo de Esportes de O Liberal preparou uma lista com itens que serão proibidos durante a final da Supercopa. Confira:

Proibido levar

Camisas de futebol do time adversário ao time do setor

Sinalizadores

Artefatos explosivos

Capacetes e garrafas

Copos e similares

Garrafas de todos os tipos

Bandeiras maiores que 2m x 2m

Materiais que caracterizem manifestação de caráter político e similares

Mastros

Cigarro eletrônico

Objetos que possam causar riscos, danos ou importunação ao público (sujeito a critérios da produção, segurança e do policiamento do local)

Guarda-chuva

Carrinho de bebê

Frascos de perfume

Objetos pontiagudos

Revistas e inspeções

Inspeções e revistas corporais: o portador do ingresso será submetido a inspeções e revistas corporais.

Descarte de objetos não autorizados: os objetos não autorizados serão descartados.

Não há guarda-volumes: o evento não possui guarda-volumes e não se responsabiliza por nenhum item deixado no evento.

Chegue com antecedência: evite filas, chegue com pelo menos uma hora de antecedência.

Venda de ingressos

Nesta quarta-feira (29), o site Bilheteria Digital disponibilizou mais ingressos para a torcida do Flamengo. Além disso, ainda é possível adquirir ingressos para o setor de cadeiras superior e inferior da área que será ocupada pelo Botafogo. O site também abriu a opção “Restaurante Lougue”, custando o valor de R$ 1200, com serviço de buffet e bebida.

Supercopa do Brasil

Botafogo e Flamengo se enfrentarão no domingo, 2 de fevereiro, em Belém, na final do Troféu da Supercopa do Brasil 2025. A partida está no Estádio Olímpico Mangueirão, localizado na capital do Pará. Este confronto é uma disputa entre os campeões da Copa do Brasil, representado pelo Flamengo, e do Campeonato Brasileiro, representado pelo Botafogo. A bola rola às 16h e terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.