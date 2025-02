Botafogo fará exposição da taça da Libertadores em Belém

O troféu da Libertadores conquistado pelo Botafogo será exibido em Belém neste sábado (1º), no Boulevard Shopping, das 10h às 22h. A exposição, com entrada gratuita, permitirá que torcedores vejam a taça de perto e registrem o momento com fotos.

A iniciativa é para aproximar o clube carioca da torcida paraense, oferecendo aos alvinegros locais a oportunidade de celebrar a conquista histórica de forma mais próxima. A presença do troféu na cidade simboliza o reconhecimento da força da torcida na região e reforça a importância do título para o clube.

A ação acontece na véspera da decisão da Supercopa Rei, que será disputada no próximo domingo (02/02), no Estádio Mangueirão, entre o Glorioso e o rival carioca Flamengo. Além de proporcionar um momento especial para os torcedores, a presença da taça na cidade também ajuda a criar um ambiente de expectativa e mobilização antes da partida decisiva. A expectativa é de grande público no shopping, reunindo botafoguenses de diferentes gerações para comemorar a conquista inédita.

Flamengo e Botafogo se enfrentam às 16h, pela Supercopa. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, em Oliberal.com e na Rádio Liberal+.

Serviço

Data: 1º de fevereiro (sábado)

Hora: 10h às 22h

Local: Lounge do 2º piso – Boulevard Shopping Belém (Av. Visconde de Souza Franco, 776)

Entrada gratuita