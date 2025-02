Supercopa Rei: a menos de 48h do jogo, ingressos ainda estão disponíveis; confira

Faltando menos de dois dias para a final da Supercopa do Rei, que será disputada entre Botafogo e Flamengo no Estádio Mangueirão, em Belém, ainda é possível garantir ingressos para acompanhar a grande final de perto. Após os ingressos destinados à torcida do Mengão terem se esgotado, um novo lote de entradas foi disponibilizado, no lado A, que seria utilizado pelo Botafogo e não foi ocupado.

Conforme informações atualizadas no site de vendas oficial, o Bilheteria Digital, o lote disponibilizado para os torcedores do Flamengo é o lado A, tanto para arquibancada quanto para a cadeira inferior, com valores de R$ 360 e R$ 560, respectivamente, mais a taxa de serviço.

Onde comprar ingresso para Flamengo x Botafogo em Belém

Para facilitar o acesso aos bilhetes, pontos de venda físicos foram abertos em três lojas oficiais do Flamengo na capital paraense: Parque Shopping, Boulevard, Shopping Castanheira e Grão-Pará. Vale lembrar que os ingressos vendidos nos pontos físicos são exclusivamente para a torcida rubro-negra. Já os torcedores do Botafogo devem adquirir suas entradas pelo site da Bilheteria Digital. Além disso, bilhetes para os estacionamentos podem ser encontrados em lojas da Chili Beans.

Para a partida, ainda há entradas para o setor de cadeiras do Botafogo, tanto superior quanto inferior. O valor é o mesmo do lote do Flamengo, R$ 360 e R$ 560, respectivamente. Todos os ingressos estão disponíveis para compra apenas no site Bilheteria Digital.

Além disso, a organização também abriu a venda de ingressos com open bar e food para os restaurantes do Estádio Mangueirão. Os bilhetes são individuais e custam R$ 1.200, com uma taxa de R$ 180.

Mais de 37 mil ingressos já foram vendidos para o Clássico da Rivalidade. O confronto marca a disputa entre os campeões da Copa do Brasil, representado pelo Flamengo, e do Campeonato Brasileiro, representado pelo Botafogo. A bola rola às 16h e terá cobertura completa, Lance a Lance, do portal OLiberal.com.