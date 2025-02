Em menor número, mas com a mesma confiança, torcedores do Botafogo recebem o elenco em Belém; vídeo

O tempo fechado e chuvoso que permeou a capital paraense nesta sexta-feira (31) não impediu que uma multidão de torcedores de Flamengo e Botafogo fosse prestigiar a chegada das duas delegações, ocorrida na parte da noite. Os dois times estão em Belém para a disputa do título da Supercopa Rei, neste domingo, às 16 horas, no Mangueirão.

Embora em menor número, a torcida do Botafogo promoveu uma festa digna de sua história. O atual campeão da Libertadores e Brasileiro foi recebido com festa, seja na frente do aeroporto ou no hotel onde os jogadores se hospedaram. A delegação desembarcou na capital paraense por volta das 21 horas.

A confiança da torcida é a mesma do adversário, sobretudo no retrospecto entre os times, como frisou o pedreiro René Lacerda, que foi até o aeroporto levar as filhas para ver o Fogão. Já o militar Diego Muniz disse que o Fogão vai vencer o Flamengo, mantendo a superioridade em cima do rival.

"Vamos ganhar deles novamente, agora sendo campeões da Supercopa. Ano passado ganhamos duas vezes pelo Brasileirão", exclamou. Do aeroporto o ônibus partiu para o hotel, curiosamente localizado bem próximo do hotel onde ewstá o time rubro-negro. Por lá, a movimentação foi mais intensa, obrigando a segurança a intervir em alguns momentos, tirando torcedores mais exaltados que queriam chegar perto e conseguir um autógrafo.

O confronto marca a disputa entre os campeões da Copa do Brasil, representado pelo Flamengo, e do Campeonato Brasileiro, representado pelo Botafogo. A bola rola às 16h e terá cobertura completa, Lance a Lance, do portal OLiberal.com.