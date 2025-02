Botafogo x Flamengo: Procura por ingressos em shoppings de Belém é intensa; veja onde comprar

A final da Supercopa Rei 2025 entre Botafogo-RJ x Flamengo-RJ vem mexendo com os torcedores em Belém. O clássico carioca será disputado na capital paraense, neste domingo (2), às 16h, no Mangueirão e muitos torcedores ainda buscam por ingressos para a partida, que decidirá quem será o Supercampeão Brasileiro.

Os bilhetes para a partida, que antes eram comercializados, apenas de forma online, teve a abertura de vendas em pontos físicos na capital paraense, mais precisamente nas Lojas oficiais do Flamengo, situadas no Parque Shopping, Shopping Boulevard e Shopping Grão-Pará.

VEJA MAIS

A expectativa é que todos os 45 mil ingressos disponíveis para a grande final da Superocpa sejam vendidos. Nicole Mayer, uma das organizadoras do evento, cerca de 90% dos bilhetes já foram vendidos. A reportagem de O Liberal foi em um dos pontos de vendas de ingressos físicos e conversou com um torcedor rubro-negro, sobre a expectativa para a partida. Para Fábio Ferreira, a escolha por ingressos em pontos físicos se deu pela instabilidade do site de vendas.

“Na internet o sistema está travando, essa é a dificuldade. O preço está elevado e a expectativa é a vitória do Mengão. Chegarei lá por volta das 13h”, disse.

Preços

Os bilhetes estão disponíveis nos setores de arquibancada no valor de R$360 e cadeira ao preço de R$560. Outra opção é o ingresso é Restaurante Louge no preço de R$1.200.

Torcida do Flamengo

Na última quarta-feira (29), um novo lote de ingressos para a torcida do Flamengo foi disponibilizado pela empresa que promove a partida. Esses ingressos são para o setor leste do Lado A, mesmo lado que o torcedor do Botafogo irá ficar, porém, os botafoguenses irão ocupar a arquibancada central, com o restante dos espaços sendo de rubro-negros.

Se liga

Botafogo x Flamengo se enfrentam neste domingo (2), às 16h, no Mangueirão. A partida vale o título da Supercopa Rei, onde o campeão Brasileiro (Fogão) e o da Copa do Brasil (Mengão), decidem quem será o Supercampeão do Brasil. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.