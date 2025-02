Supercopa Rei: confira a agenda de trabalhos de Flamengo e Botafogo para a decisão deste domingo (2)

Faltando poucas horas para a grande final da Supercopa Rei, entre Flamengo e Botafogo, a capital paraense já sente a movimentação causada pela presença dos dois times cariocas. A disputa será no domingo (2), mas as duas delegações desembarcam em Belém na noite desta sexta (31), e fazem uma última atividade antes da decisão.

O primeiro time a pisar em solo paraense é o Flamengo, com chegada prevista para às 19h55, enquanto o Botafogo chega cerca de uma hora depois, às 21 horas. Do aeroporto cada delegação segue para um hotel diferente, ambos no bairro de Nazaré, centro de Belém.

No sábado, ambos terão atividades com bola, mas sem permissão para o acompanhamento da imprensa. O Flamengo se prepara no estádio Baenão, às 9h30, enquanto o Botafogo vai até o CT do Paysandu, nas Águas Lindas, treinar às 16h. Este será o único momento com bola antes da final.

O rubro-negro chega a Belém com um elenco de 26 atletas, entre eles Danilo, ex-Juventus, que já foi regularizado e está à disposição do técnico Filipe Luís. Cebolinha, que voltou a jogar contra o Sampaio Corrêa depois de cinco meses afastado por lesão, também está na lista.

Já o Fogão traz na bagagem algumas dúvidas em relação ao setor defensivo, que preocupam o técnico Carlos Leiria, já que o angolano Bastos permanece focado no recondicionamento físico. Sem a presença do titular, Lucas Halter ganhou a oportunidade de atuar no clássico contra o Fluminense, na quarta-feira (29), no qual o Botafogo saiu vitorioso. No entanto, o jogador segue em negociação com o Vitória e pode deixar o Glorioso. Flamengo e Botafogo jogam às 16 horas, direto do Mangueirão.