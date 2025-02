Zagueiro do Botafogo se prepara para desafio em Belém e revela se joga sem cueca

O zagueiro argentino Alexander Barboza, do Botafogo, virou o centro das atenções não apenas por suas atuações em campo, mas também por um detalhe íntimo que gerou polêmica nas redes sociais. A dúvida que tira o sono dos torcedores: Barboza joga com ou sem cueca? O defensor esclareceu o mistério em uma entrevista ao canal do YouTube do jornalista Igor Rodrigues.

Um torcedor, ao compartilhar o vídeo da entrevista, escreveu: "É inegável que o atleta Alexander Barboza se apresenta sem cueca." Outro, surpreso, comentou: "Eu pensei que era meme, mas realmente o Barboza, zagueiro do Botafogo, joga SEM CUECA." A discussão ganhou proporções inesperadas, com memes e piadas tomando conta das timelines.

Barboza, de 29 anos, confirmou que usa cueca durante os jogos do Botafogo, mas com um detalhe que surpreendeu muitos: ele prefere uma cueca mais folgada. A revelação, aparentemente simples, foi suficiente para causar alvoroço entre os fãs do clube e internautas em geral. O assunto, que já era motivo de especulação, ganhou ainda mais destaque após um vídeo viralizar nas redes sociais.

Além da curiosidade sobre sua vestimenta íntima, Barboza também tem chamado a atenção pelo seu volume avantajado, que fica evidente durante as partidas, principalmente quando ele está correndo. O assunto já rendeu debates acalorados na internet, com muitos questionando se o zagueiro realmente opta por não usar cueca durante os jogos.

Enquanto os torcedores se divertem com o tema, Barboza e o Botafogo se preparam para um desafio importante: enfrentar o Flamengo no próximo domingo (2), na Supercopa Rei, em Belém. O zagueiro desembarca na capital paraense nesta sexta-feira (31), e certamente será um dos nomes em destaque, tanto por suas habilidades defensivas quanto pelo inusitado debate que gerou.